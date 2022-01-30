ذكرت صحيفة (ديلي ميرور) السريلانكية، اليوم الخميس، أن مجلس الوزراء السابق سيؤدي اليمين أمام الرئيس رانيل ويكرمسينج صباح غد، وسيؤدي دينيش جوناوردينا اليمين كرئيس وزراء جديد.

وأوضحت الصحيفة أن مجلس الوزراء سيعمل حتى يتم الاتفاق على حكومة وطنية بمجرد انعقاد البرلمان ثم يتم إجراء تعديل وزاري.

ويأتي هذا بعدما أدى رانيل ويكريمسينجه، اليوم الخميس اليمين الدستورية كرئيس لسريلانكا، بعد فوزه في تصويت جري بالبرلمان أمس.

وكان رئيس البرلمان السريلانكي ماهيندا يابا أبيواردينا قد أعلن - الجمعة الماضية - الاستقالة الرسمية لجوتابايا راجاباكسا من منصب رئيس سريلانكا، بينما أدى رئيس الوزراء رانيل ويكرمسينج اليمين الدستورية كرئيس بالإنابة.

وكان آلاف من المحتجين اقتحموا منذ اسبوعين مقر رئاسة الجمهورية في فورت وسط هتافات وتصفيق، بعد فرار رئيس الجمهورية جوتابايا راجاباكسا، ليتم الاستيلاء على كل من منزل الرئيس والأمانة الرئاسية من قبل المتظاهرين.

وتمر سريلانكا بأكبر أزمة اقتصادية في تاريخها، إذ تبلغ ديونها أكثر من 50 مليار دولار أمريكي وبات الإفلاس وشيكا، يأتي هذا بينما يندر الوقود في العديد من محطات الوقود وأصبحت الأدوية شحيحة .