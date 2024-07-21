الزمالك: اتفقنا مع طلائع الجيش على ضم عدلان وفوجئنا بتوجيه الاستغناء للأهلي

أكد هشام نصر نائب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أن النادي يسلك الطرق السليمة في التعاقدات مع اللاعبين، وتم الحصول على توقيع محمد عدلان لاعب طلائع الجيش لليد.

وتابع نصر خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج "+90": "تم زيارة طلائع الجيش أنا وعمرو نصوحي وكان الحديث على ثنائي من الفريق في السلة واليد، وعرضنا كان أكبر من الأهلي بنسبة 25%".

وأضاف هشام نصر: "تم التواصل معنا من الجيش على التوجه للحصول على الاستغناء عن اللاعب وكان بالفعل عمرو نصوحي سيذهب إلى النادي، وتم الاتفاق على كل شئ وتم تجهيز العقود".

واستطرد نائب رئيس الزمالك: "فوجئنا اليوم التالي بأن طلائع الجيش يعتذر لنا عن إتمام التعاقد وأن الاستغناء ستذهب للأهلي، ولكننا اعترضنا، ولا بد أن يكون هناك مستندات لاتمام التعاقدات رغبة اللاعب والاستغناء والعقود".

وقال هشام نصر: "الآن الأهلي والزمالك لم يستفوا الشروط في العقد ورقيًا، وبالتالي يكون الاحتكام فورًا إلى اللاعب، ونرفض توجيه اللاعب أو ممارسة ضغوط ضده".

وأوضح: "اللاعب ووالده أبلغوني بأن هناك اتصالات مستمرة من الأهلي وأنهم لا يردوا ونتمنى أن يحترم الأهلي رغبة اللاعب، وعدلان ثروة قومية ومن أبرز لاعبي اليد في مصر وعلينا الحفاظ عليه".

واختتم هشام نصر: "الأمر حاليًا سيكون في اتحاد اليد، وكنا أنهينا الأمور التعاقدية مع الجيش أثناء دفع قيمة شراء محمد شحاته لاعب الفريق لكرة القدم، وننتظر قرار الاتحاد المصري، والأهلي لن يكون قادر على تسجيل اللاعب إلا في حال الحصول على توقيع اللاعب ووالده".