البحيرة: الموافقة على إنشاء مدرستين للتعليم الأساسي في كفر الدوار

وافق المجلس التنفيذي لمحافظة البحيرة برئاسة الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، خلال اجتماعه اليوم الأحد، بديوان عام المحافظة، بحضور الدكتور حازم الديب نائب المحافظ، واللواء محمد شوقي بدر السكرتير العام للمحافظة، وكامل غطاس السكرتير العام المساعد، ورؤساء الوحدات المحلية، ومديري المديريات الخدمية، ومسئولي شركات المرافق العامة والمشروعات الإنتاجية والمرور والحماية المدنية، على تخصيص قطعتي أرض بمركز كفر الدوار لإنشاء مدرستين للتعليم الأساسي.

وأوضحت المحافظ، في بيان اليوم الأحد، أنه سيتم إنشاء مدرسة للتعليم الأساسي بناحية قرية العروبة على مساحة 14 قيراطًا، تم التبرع بها من المواطنين، ومدرسة للتعليم الأساسي على مساحة 12 قيراطًا بناحية قرية الجزايرلي.

وأشادت المحافظ، بدور المشاركة المجتمعية، موجهة بإدراج تلك المدارس في الخطة المالية القادمة 2025 / 2026؛ لتحسين جودة التعليم .

كما تم خلال الاجتماع استعراض الخطة الاستثمارية للعام الحالي 2023/ 2024، وتم مناقشة الموقف المالي والتنفيذي لكل المشروعات الجارية في مختلف القطاعات.

ووجهت المحافظ، بضرورة إعطاء الأولوية للمشروعات التي تمس المواطنين بشكل مباشر وخاصة التي تجاوزت نسبة تنفيذها 70٪ فأكثر للعمل على نهوها في المواعيد المحددة، مشددةً على الاستفادة من كل الموارد المتاحة بالمحافظة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في القطاعات كافة.