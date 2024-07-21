نتنياهو: لا يوجد مكان لا يمكن لإسرائيل الوصول إليه

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن الهجوم على ميناء الحديدة في اليمن هو تذكير للأعداء بأنه لايوجد مكان لا يمكن الوصول إليه. وذلك بعيد شن الطيران الاسرائيلي ضربات على غرب اليمن الذي يسيطر عليه المتمردون الحوثيون، ردا على هجوم بمسيرة الجمعة على تل أبيب.



وأضاف نتنياهو أن الغارة، التي وقعت على بعد حوالي 1800 كيلومتر من إسرائيل، هي تذكير "للأعداء بأنه لا يوجد مكان لا يمكن لإسرائيل الوصول إليه".

وحذر نتنياهو من أن بلاده ستدافع عن نفسها "بكل الوسائل" قائلا: "لدي رسالة لأعداء إسرائيل: لا تخطئوا. سندافع عن أنفسنا بكل الوسائل، على كل الجبهات. أي طرف يهاجمنا سيدفع ثمنا باهظا جدا لعدوانه".



وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي: إن" ميناء الحديدة الذي هاجمناه لم يكن بريئا، الحوثيون جزء لا يتجزأ من محور الشر الإيراني، والهجوم يذكر الأعداء بأنه لا يوجد مكان لا يمكن لإسرائيل الوصول إليه" وتابع"سندافع عن أنفسنا بكل الطرق".

وتابع إن الميناء الذي قصفته طائرات مقاتلة إسرائيلية في اليمن اليوم السبت تستخدمه جماعة الحوثي لإدخال الأسلحة إيرانية.

وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه قصف عددا من "الأهداف العسكرية" في مدينة الحديدة الساحلية الغربية، معقل الحوثيين، مضيفا أن هجومه جاء "ردا على مئات الهجمات التي نفذت ضد دولة إسرائيل في الأشهر الأخيرة".

وقد تعهدت جماعة الحوثي بـ"رد مؤثر" على الضربة الإسرائيلية، وأعلنت تل آبيب منطقة غير آمنة.