محافظ القليوبية: تشديد سياسة الثواب والعقاب ومحاسبة المتقاعسين عن خدمة المواطنين

أجرى المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، جولة تفقديه أمس السبت، بمدينة شبرا الخيمة؛ لمعاينة قطع الأراضي على مساحة 3200 متر بمنطقة ميت نما على الطريق الزراعي؛ لإقامة جراج للحملة الميكانيكية لحي غرب شبرا الخيمة، ولإقامة مسجد يتردد عليه أهالي منطقه ميت نما.

ويأتي ذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية باستغلال الأراضي؛ لإقامة عدد من المشروعات الخدمية التي تخدم المواطنين في كل القطاعات الخدمية.

واستكمل المحافظ، الجولة بتفقد مجزر شبرا الخيمة؛ لمتابعه أعمال تطويره ورفع كفاءته بتكلفة 20 مليون جنيه، الذي يقع على مساحة 2850 مترًا، ويخدم أهالي مدينة شبرا الخيمة، ويستوعب أكثر من 100 رأس يومياً، ويتكون المجزر من 3 عنابر للذبيح، وثلاجة وخزان للمياه وخزان للصرف، وتم الانتهاء من الأعمال الإنشائية، وجارٍ الانتهاء من تنفيذ اللاند سكيب، وتأتي أعمال التطوير ورفع الكفاءة ضمن خطة وزارة التنمية المحلية لرفع وتطوير المجازر.

ووجه المحافظ، خلال تفقده المجزر، بعقد اجتماع بمسئولي جهاز تعمير القاهرة الكبري لعرض المشاكل والعقبات لعدم استكمال تطوير المجزر لحلها وسرعة تلافي تلك الملاحظات مع الجهات المعنية، لتسليم المشروع ودخوله الخدمة، بما يعود بالنفع على المواطن القليوبي.

واستمع المحافظ، خلال الجولة، لعدد من المواطنين وذلك خلال مروره بمنطقه بيجام، موجها بدراسة شكواهم، وتلبية مطالبهم في ضوء اللوائح والقوانين المنظمة لذلك، وبالتنسيق مع كل الجهات المعنية بشتى قطاع الخدمات.

وشدد على أن خدمة المواطنين وقضاء حوائجهم والتيسير عليهم، تأتى في مقدمة أداء العمل التنفيذي، وهذا المبدأ هو الركيزة الأساسية لمنهج العمل.

واستكمل المحافظ، الجولة بمتابعه أعمال رفع الإشغالات بمدينة طوخ، موجهًا بإزالة الإشغالات فورًا، وإزالة القمامة أولًا بأول، وعدم تركها لتتحول إلى تراكمات كبيرة بالشوارع يتأذى منها المواطنين، وتشوه المظهر الحضاري للشوارع، مؤكدًا خلال جولته لشوارع مدينة طوخ، أنه سيتم تفعيل سياسة الثواب والعقاب، ولن يسمح بأي تقصير أو مخالفات وسيتم محاسبة المتقاعسين.

وتابع: "جئنا جميعا لخدمة المواطن والعمل على راحته، وسأقوم بجولات مفاجئة بشكل دوري لتحقيق الانضباط في الشارع".