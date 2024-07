وزير خارجية إسرائيل: إيران تعرض السلام العالمي للخطر

قال وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، إن «إيران تعرّض السلام العالمي للخطر»، داعيًا إلى ضرورة «إيقافها الآن قبل فوات الأوان».

وكتب في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، صباح الأحد، أن «وزارته تتواصل مع الدول والمنظمات في جميع أنحاء العالم، لتسليط الضوء على مسئولية إيران المباشرة عن عدوان الحوثيين ضد إسرائيل وطرق الملاحة الدولية».

وشن جيش الاحتلال الإسرائيلي، السبت، غارة جوية على ميناء الحديدة الواقع تحت سيطرة الجماعة اليمنية، مستخدماً طائرات مقاتلة من طراز F15.

وقال متحدث جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي، إن الغارة ضربت أهدافاً في ميناء الحديدة، الذي يعتبر مركزاً لـ«دخول أسلحة فتاكة من إيران لليمن».

ونشر جيش الاحتلال الإسرائيلي مقطع فيديو، يبين تحضيرات طائرات F-15 قبل تنفيذ العمليات العسكرية في اليمن.

وأوضح أدرعي، أن الطيارين الإسرائيليين نفذوا عملياتهم تجاه أهداف في منطقة ميناء الحديدة التي تبعد أكثر من 1700 كيلومتر عن تل أبيب.

