فون دير لاين تتحدث هاتفيا مع بايدن المتعثر

أجرت رئيسة المفوضية الأوروبية المعاد انتخابها حديثا أورسولا فون دير لاين محادثات هاتفية يوم السبت مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، الذي يتعرض لضغوط داخلية كبيرة.

وأكد كل من فون دير لاين والبيت الأبيض أن بايدن هنأها على إعادة انتخابها. وبحسب الحكومة الأمريكية، تناولت المحادثات أيضا دعم أوكرانيا والجهود الرامية إلى محاسبة روسيا على عدوانها.

وكتبت فون دير لاين ،65 عاما، في منشور عبر منصة التواصل الاجتماعي (إكس) أن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة يواجهان تحديات مشتركة في أوروبا والشرق الأوسط ومنطقة المحيطين الهندي والهادئ. وقالت إنهم "شركاء وأصدقاء وحلفاء".

يشار إلى أن عددا من أعضاء الحزب الديمقراطي الذي ينتمي له بايدن يحثون الرئيس الحالي،81 عاما، على عدم الترشح مرة أخرى في الانتخابات الرئاسية التي من المقرر أن تجري في نوفمبر.

ويرجع ذلك في المقام الأول إلى أدائه في مناظرة تلفزيونية مع منافسه دونالد ترامب، الأمر الذي أثار شكوكا كبيرة حول لياقته الذهنية والبدنية.

وظل بايدن، الذي يخضع للعزل حاليا بسبب إصابته بكوفيد-19 ولا يظهر في الأماكن العامة، غير مبال ظاهريا حتى الآن بالانتقادات الداخلية للحزب.