كرم المهرجان القومي للمسرح المصري في حفل افتتاح دورته الثامنة عشرة، برئاسة الفنان محمد رياض، الفنان محيي إسماعيل مساء أمس الأحد على المسرح الكبير بدار أوبرا القاهرة.

قدم الفنان محمود حميدة التكريم، معربًا عن اهتمامه الشديد بالمسرح ومتابعته، ومؤكدًا إيمانه بأن مجتمعًا بلا مسرح ليس مجتمعًا على الإطلاق. وأشاد حميدة بخطوة الفنان محمد رياض في نشر المهرجان وعروضه في جميع أنحاء مصر.

صرح محمود حميدة: "أنا واحد من أبناء المسرح، وكثيرون لا يعرفون ذلك. عملت في المسرح المدرسي والجامعي، والشخصية التي سأقدمها لكم اليوم هو أحد الإخوة المعلمين لشخصي الضعيف، وهو القيصر محيي إسماعيل، ومن مؤسسي مسرح القهوة".

بعد تكريمه، قال الفنان محيي إسماعيل وسط ترحيب وتصفيق حاد من الحضور: "أتمنى أن ينتشر الحب أكثر، لأن قوة الحب أقوى من حب القوة، وعندما نتعب قليلًا، يقوينا الحب".

وكرمت إدارة المهرجان القومي للمسرح المصري هذا العام عشر شخصيات مسرحية، منهم الفنانون أشرف عبد الباقي، ومحيي إسماعيل، وسميرة عبد العزيز، وميمي جمال، وأحمد نبيل، وسليم كتشنر، وجلال العشري، بالإضافة إلى المخرجين عبير علي، وأحمد عبد الجليل، والدكتور صبحي السيد.

وتتضمن المسابقة الرسمية خمسة وثلاثين عرضًا مسرحيًا، وتحمل الدورة اسم الفنانة الراحلة سميحة أيوب "سيدة المسرح العربي"، وتستمر فعاليات المهرجان حتى السادس من أغسطس المقبل.