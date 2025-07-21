بلجيكا تستجوب جنديين إسرائيليين لارتكابهما جرائم في غزة

استجوبت الشرطة البلجيكية عنصرين من جيش الاحتلال الإسرائيلي كانا يحضران مهرجانا موسيقيا في بلجيكا بشأن ادعاءات بارتكابهما انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي في غزة، حسبما أعلن مكتب المدعي العام الاتحادي في بروكسل في بيان اليوم الاثنين.

وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية، في بيان لوكالة أسوشيتد برس (أ ب)، إن مواطنا إسرائيليا وجنديا إسرائيليا كانا في إجازة في بلجيكا "وتم اقتيادهما أمس للتحقيق معهما، ثم تم إطلاق سراحهما بعد فترة وجيزة".

وأضافت أن السلطات الإسرائيلية "تعاملت مع هذه القضية وهي على اتصال مع الاثنين".

ولم يتضح على الفور سبب إشارة وزارة الخارجية الإسرائيلية إلى مدني واحد وجندي واحد، بينما تحدث الادعاء البلجيكي عن عنصرين من الجيش الإسرائيلي.

كما لم يتضح على الفور مكان وجود الشخصين اللذين تم استجوابهما.

وأشادت "مؤسسة هند رجب" الحقوقية، ومقرها بلجيكا، والتي أطلقت حملة من أجل اعتقال عناصر قوات الاحتلال الإسرائيلية التي تتهمها بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، بالقضية باعتبارها "نقطة تحول في السعي العالمي للمساءلة".

وتم تسمية المؤسسة الحقوقية، باسم طفلة فلسطينية يقول الفلسطينيون إنها استشهدت في بداية الحرب بنيران إسرائيلية أثناء فرارها مع عائلتها من مدينة غزة.

يشار إلى أن المحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت مذكرة الاعتقال في نوفمبر الماضي بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف جالانت والقائد العسكري السابق لحركة حماس محمد الضيف، متهمة إياهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية على صلة بالحرب في غزة.