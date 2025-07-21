موريتانيا تعلن توقيف 156 مهاجرا غير نظامي في طريقهم إلى اسبانيا

أعلنت الحكومة الموريتانية اليوم الاثنين، في بيان لوزارة الصيد البحري، توقيف زورق خشبي على متنه 156 مهاجرا غير نظامي كانوا في طريقهم إلى أرخبيل جزر الكناري بإسبانيا.

وأوضحت الوزارة أن المهاجرين من جنسيات مختلفة وتم ايقافهم قبالة سواحل مدينة نواذيبو غربي موريتانيا، وهي العاصمة الاقتصادية للبلاد، وأقرب نقطة تؤدي إلى الارخبيل الاسباني.

وأوضحت الوزارة أن "فرقة من خفر السواحل أوقفت الزورق وأن المهاجرين أكثر من 100 منهم من السنغال و21 من جامبيا و32 من غانا، و مهاجران من غينيا كوناكري".

وأشارت الوزارة إلى أن "القارب انطلق قبل أربعة أيام من جامبيا، لكن سوء الأحوال الجوية وشدة الرياح أجبرت طاقمه على البحث عن ملجأ مما دفعهم إلى التوجه نحو مدينة نواذيبو، حيث تم اعتراض الزورق من طرف دورية تابعة لخفر السواحل في محيط ميناء نواذيبو المستقل".

وتعتبر هذه هي ثاني مرة يوقف فيها خفر السواحل الموريتاني قاربا لمهاجرين في أقل من أسبوع، حيث أوقف خفر السواحل يوم 15 من الشهر الجاري قاربا قادما من غينيا كوناكري، كان على متنه 171 مرشحا للهجرة غير النظامية.