تقرر استدعاء أكثر من 5.2 مليون حوض سباحة فوق الأرض، تم بيعها في جميع أنحاء الولايات المتحدة وكندا على مدار العقدين الماضيين، بعد الإبلاغ عن 9 حوادث غرق مميتة.

ويشمل قرار الاستدعاء مجموعة من مسابح بست واي وإنتكس ريكريشن وبولي جروب التي تم بيعها بواسطة كبار تجار التجزئة منذ عام 2002.

ووفقًا للإشعارات الصادرة اليوم الاثنين عن هيئة سلامة المنتجات الاستهلاكية الأمريكية ووزارة الصحة الكندية، فإن هذه المسابح مزودة بأحزمة ضغط تمتد على طول الجزء الخارجي من المسبح؛ مما قد "يُشكل موطئ قدم" للأطفال الصغار ويسمح لهم بالوصول إلى الماء دون مراقبة.

وحذرت هيئة السلامة من أن ذلك قد يتسبب في خطر الغرق. وحتى الآن، تعتقد الهيئة أن 9 أطفال في جميع أنحاء الولايات المتحدة قد غرقوا بعد نزولهم إلى هذه المسابح، ووقعت هذه الوفيات بين عامي 2007 و2022، وشملت أطفالًا تتراوح أعمارهم بين 22 شهرًا و3 سنوات. ولم تُبلّغ عن أي وفيات إضافية في كندا.

كما حثت الهيئة المستهلكين الذين يمتلكون هذه المسابح على الاتصال فورًا بالشركات المنتجة للحصول على طقم إصلاح مجاني، والذي سيتكوّن من حبل لاستبدال حزام الضغط. ويُنصح مالكو هذه المسابح بالتأكد من عدم قدرة الأطفال الصغار على الوصول إلى المسبح دون إشراف، كما تُشير الجهات التنظيمية. ويمكنهم بدلاً من ذلك إفراغ المسبح حتى يتم إجراء الإصلاح.

يذكر أن جميع أحواض السباحة التي تم سحبها يبلغ طولها 48 بوصة أو أكثر، ويمكن التعرف عليها من خلال أسماء العلامات التجارية والطرازات المدرجة في إشعارات السحب الصادرة عن كل من هيئة سلامة المنتجات الاستهلاكية ووزارة الصحة الكندية.

تم بيع حوالي 5 ملايين من هذه الأحواض التي تم سحبها الآن في جميع أنحاء الولايات المتحدة، بما في ذلك عبر الإنترنت وفي متاجر كبرى مثل وول مارت، وتارجت، ولو، وكوستكو، وأمازون. كما تم بيع حوالي 266 ألف حوض آخر في كندا.