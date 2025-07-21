حملة مداهمة لقوات الاحتلال بالضفة تسفر عن اعتقال عدد من الفلسطينيين

داهمت قوات الاحتلال، فجر اليوم الاثنين، عدة مناطق بالضفة أسفرت عن اعتقالات من بينهم سيدة.

وفي محافظة رام الله، اقتحمت قوات الاحتلال مخيم الجلزون واعتقلت فلسطينيين اثنين بعد مداهمة منزليهما وتخريب محتوياتهما، كما اقتحمت قرية قبيا غرب المدينة دون تسجيل اعتقالات، بحسب وكالة معا الفلسطينية.

وفي بلدة ترمسعيا، نصب الاحتلال حاجزًا عسكريًا على المدخل الرئيسي، ما أدى إلى إعاقة حركة تنقّل الفلسطينيين وتفتيش المركبات والتدقيق في بطاقات الهوية، ما أثّر على آلاف السكان في قرى ترمسعيا وأبو فلاح والمغير والمزرعة الشرقية.

وفي محافظة بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال 9 فلسطينيين خلال اقتحامات في بلدة الدوحة ومخيم الدهيشة ومدينة بيت ساحور.

كما اقتحمت قوات الاحتلال فجرًا مدينة قلقيلية، وداهمت منزل أمين سر حركة "فتح" في المدينة محمود ولويل، بالإضافة إلى منزل عائلة الحج حسن، وعبثت بمحتوياتهما، دون الإبلاغ عن اعتقالات.

واعتقلت قوات الاحتلال شقيقين خلال مداهمة منزلهما في شارع السكة بمدينة نابلس، فيما اقتحم عدد من المستوطنين المنطقة الغربية قرب حي المعاجين وسط حماية من جنود الاحتلال.

وفي محافظة سلفيت، اعتقلت قوات الاحتلال فلسطينية من بلدة كفر الديك بعد مداهمة منزلها وتفتيشه.