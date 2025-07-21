بدء الاختبارات الأولية لمسابقة إيفاد القراء لشهر رمضان 1447هـ - 2026م

أعلنت وزارة الأوقاف عن بدء الاختبارات الشفوية للتصفية الأولية الخاصة بمسابقة إيفاد القراء خلال شهر رمضان المبارك لعام 1447هـ / 2026م، والمقرر عقدها بالمديريات الإقليمية يوم الأحد الموافق 27 يوليو 2025.

وأوضحت الوزارة أن تقوم المديريات بموافاة الإدارة العامة للعلاقات الدولية والاتفاقيات بأصل استمارات الاختبار المعتمدة للحاصلين على نسبة "70%" فأكثر من الدرجة الكلية، مرفقًا بها صورة بطاقة الرقم القومي، وبيان حالة وظيفية معتمد من جهة العمل، وصورة كارنيه نقابة القراء المصرية "لغير العاملين بالحكومة".

ولفتت الوزارة، إلى أن تسليم جميع المستندات خلال مدة أقصاها أسبوعان من تاريخ الاختبار، ولن تُقبل أي استمارات ترد للوزارة بعد هذا الموعد.

وأشارت الوزارة، إلى أن المديريات تلتزم بالأسماء الواردة بالكشوف المرفقة، بعد مراجعة استيفاء الشروط بدقة، تمهيدًا لعقد التصفية النهائية بمرحلتيها التحريرية والشفوية للحاصلين على نسبة "70%" فأكثر في المرحلة الأولية.

وأكدت الوزارة ضرورة التزام جميع المتسابقين باستيفاء الشروط المعلنة مسبقًا، وسيتم استبعاد أي متقدم يثبت مخالفته لها في أي مرحلة.