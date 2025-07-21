ألمانيا: تحذيرات من هطول أمطار تعادل كمية الأمطار خلال كارثة الفيضانات 2021

أشارت تقديرات هيئة الأرصاد الجوية في ألمانيا إلى أن كمية الأمطار المتوقعة اليوم وغدا في أجزاء من ولاية مِكلنبورح-فوربومرن شمال شرق البلاد، تُعد هائلة.

وفي تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، قال متحدث باسم الهيئة، إن الكمية القصوى المتوقعة من عصر اليوم الاثنين حتى ظهر غد الثلاثاء، وفقًا لتحذير من العواصف، تعادل كمية الأمطار التي سقطت خلال كارثة الفيضانات في منطقة وادي "آر" عام 2021، مضيفًا أنه رغم ذلك، فإن تدفق المياه إلى بحر البلطيق سيحدث بشكل أفضل بسبب عدم وجود جبال.

ومع ذلك، لفت المتحدث إلى أنه من الممكن أن تمتلئ الأنفاق السفلية بسرعة. وحذرت الهيئة أيضا من احتمال غمر الطوابق السفلية "الأقبية" بالمياه، مشيرة إلى أنه من الممكن هطول ما يصل إلى 140 لترًا من الأمطار لكل متر مربع بين الساعة الرابعة بعد ظهر اليوم وحتى ظهر غد في الجزء الأوسط من الولاية، بما في ذلك مدن روستوك وشترالزوند وجزيرة هيدنزيه، وأجزاء من جزيرة روجن، وكذلك في الجنوب حتى منطقة بحيرات مِكلنبورج.

وأوضح المتحدث أن هذه الكمية ستعادل تقريبًا ضعف المعدل المعتاد لشهر يوليو بأكمله، قائلاً:"في الليل، سيأتي تدفّق ضخم من المياه"، كما أشار إلى أن الأمطار قد تعاود الهطول بغزارة مرة أخرى قبل ظهر غد.

ونبّه إلى ضرورة استعداد الأشخاص في مواقع التخييم المنتشرة في المنطقة لمواجهة هذه الظروف الجوية، لافتًا إلى احتمال حدوث عواصف رعدية أيضًا.

ومن المتوقع أيضًا هطول أمطار غزيرة في مناطق أخرى من مِكلنبورج-فوربومرن، حيث تم إصدار تحذير من أمطار مستمرة وغزيرة في الجزء الجنوبي الشرقي من الولاية، مع توقع هطول حتى 70 لترًا لكل متر مربع حتى صباح غد.

وتشمل تحذيرات الطقس بسبب الأمطار الغزيرة أو المستمرة أيضًا أجزاء من ولايات براندنبورج وبرلين وسكسونيا.