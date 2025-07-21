 بعد لقاء الرئيس اللبناني.. ماذا قال المبعوث الأمريكي توم باراك؟ - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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بعد لقاء الرئيس اللبناني.. ماذا قال المبعوث الأمريكي توم باراك؟

وكالات
نشر في: الإثنين 21 يوليه 2025 - 12:04 م | آخر تحديث: الإثنين 21 يوليه 2025 - 12:04 م

قال المبعوث الأمريكي، توم باراك، اليوم الاثنين، إنهم يعملون على حل أزمة فشل وقف النار بين لبنان وإسرائيل، مشيرا إلى أنهم لا يستطيعون "إجبار إسرائيل على فعل أي شيء حاليا".

وكان باراك وصل اليوم الاثنين إلى قصر بعبدا في بيروت للقاء الرئيس اللبناني جوزيف عون.

وأوضح براك، خلال مؤتمر صحفي عقب اللقاء: "نحاول معالجة أسباب فشل اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل"، مؤكدا أن "لبنان جزء من الاستقرار الإقليمي"، بحسب قناة سكاي نيوز عربية.

وأضاف براك: "واشنطن تعتبر حزب الله منظمة إرهابية ولن تتحاور معها"، قائلا: "نحاول مساعدة اللبنانيين لإحلال السلام لكن الحلّ بأيدي الحكومة اللبنانية".

وقالت رئاسة الجمهورية اللبنانية في منشور عبر منصة "إكس" إن "لقاء عُقد بين الرئيس عون والموفد الأمريكي، توم باراك، بحضور سفيرة الولايات المتحدة في لبنان، ليزا جونسون".

وبعد انتهاء اللقاء مع عون، التقى باراك رئيس الحكومة نواف سلام، على أن يلتقي في وقت لاحق رئيس حزب التقدمي الاشتراكي السابق وليد جنبلاط وبعدها قائد الجيش رودولف هيكل.

وبحسب شبكة روسيا اليوم، فإن باراك سيبقى يومين إضافيين في بيروت وسيلتقي مع عددا من النواب والوزراء والبطريرك الماروني وفعاليات دينية وسياسية متعددة.

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