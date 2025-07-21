كروس: لم أكن يوما من مشجعي ريال مدريد

فجر الألماني توني كروس، نجم وسط ريال مدريد السابق، مفاجأة بكونه لم يكن يومًا من مشجعي الميرنجي، بعدما انتشرت له صورة على مواقع التواصل الاجتماعي في السابعة من من عمره بقميص النادي الإسباني.

واعتزل توني كروس في العام الماضي، وتحديدًا عقب انتهاء مشوار منتخب بلاده في بطولة يورو 2024، بعد 10 سنوات قضاها في صفوف الفريق الملكي، بعدما انتقل إليه في صيف 2014، قادمًا من بايرن ميونخ، وبقي في صفوفه حتى الاعتزال.

وقال توني كروس في تصريحات نقلتها صحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية: «لسببٍ ما، كنت أرتدي قميص لويس فيجو مع ريال مدريد، لم أكن أدرك كم سيفيدني ذلك».

وأضاف: «لم أكن يومًا من مشجعي ريال مدريد، ثم ظهرت هذه الصورة على مواقع التواصل الاجتماعي، ثم بالطبع، كان جميع مشجعي ريال مدريد يقولون إنني من مشجعي ريال مدريد.. يرتدي قميصه منذ أن كان في السابعة من عمره، كل هذا غير صحيح، لكن الصورة أفادتني».

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن توني كروس كان دائمًا يؤكد أنه من مشجعي فريق فيردر بريمن الألماني.