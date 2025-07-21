المستشار الألماني يستضيف قادة شركات رائدة لتعزيز الاستثمار

يستضيف المستشار الألماني فريدريش ميرتس قادة شركات ألمانية رائدة، من بينها "سيمنس" للصناعات الإلكترونية ومصرف "دويتشه بنك"، اليوم الاثنين في ديوان المستشارية ببرلين لمناقشة مبادرات لتعزيز ثقة المستثمرين في أكبر اقتصاد في أوروبا.

وعقب عامين متتاليين من الركود، ووسط آمال ضئيلة في أن يحقق الاقتصاد الألماني أداء أفضل هذا العام، يأمل ميرتس في إقناع الشركات بزيادة استثماراتها في البلاد.

ومن المتوقع أن يشارك في "قمة الاستثمار" مسؤولون تنفيذيون من أكثر من 12 شركة مدرجة في مؤشر "داكس" - المؤشر الرئيسي للبورصة الألمانية، من بين ممثلي حوالي 30 شركة، حسبما علمت وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) من مصادر مطلعة.

ومن المنتظر أن تقدم الشركات تفاصيل مبادرة "صنع لألمانيا" وتستعرض مشاريع الاستثمار القادمة. وتجمع هذه المبادرة، التي أطلقتها سيمنس ودويتشه بنك بشكل رئيسي، شركات بارزة بهدف تحسين مناخ الاستثمار في ألمانيا.

وفيما يتعلق بالصندوق الخاص المُعتمد مؤخرا بقيمة 500 مليار يورو لمشاريع البنية التحتية وحماية المناخ، أشار متحدث باسم الحكومة الأسبوع الماضي إلى استعداد الدولة للاستثمار، لكنه أكد أن الأموال العامة وحدها لن تكفي.

وواجه الاقتصاد الألماني انتكاسات خطيرة في ظل ارتفاع التضخم، وارتفاع أسعار الطاقة، وتزايد المنافسة الدولية التي شهدتها السنوات التي أعقبت جائحة كورونا والحرب في أوكرانيا.

وتعهدت حكومة ميرتس، التي تولت السلطة في مايو/أيار الماضي، بإنعاش الاقتصاد، ووافق البرلمان الألماني (بوندستاج) منذ ذلك الحين على تدابير خفض ضريبي بقيمة مليارات اليورو بهدف تشجيع المزيد من الاستثمار.