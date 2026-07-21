زعيم المعارضة المعزول في تركيا أوزغور أوزيل يؤسس حزبا جديدا

أعلن زعيم المعارضة الرئيسي المعزول في تركيا أوزغور أوزيل، أنه سيؤسس حزبا سياسيا جديدا في محاولة لحشد المعارضة الناجمة عن عمليات قمع الدولة والانشقاق الداخلي.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن أوزيل القول أثناء حديثه لنواب حزب الشعب الجمهوري المعارض الرئيسي في أنقرة اليوم الثلاثاء: "نحن نتخذ خطواتنا الأولى".

ومن المرجح أن شعبية أوزيل وشهرته ستضعه في قلب المعارضة قبل الانتخابات الرئاسية المقبلة، المقررة حاليا في عام 2028.

وكانت محكمة تركية قد قضت في مايو الماضي بعزل أوزيل من منصب رئيس حزب الشعب الجمهوري، بعد إبطال مؤتمر الحزب في عام 2023 الذي تم انتخابه فيه بسبب مخالفات ومزاعم تتعلق بشراء الأصوات.