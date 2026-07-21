منتخب مصر البارالمبي لتنس الطاولة يحصد 3 ميداليات في بطولة تايلاند الدولية

واصل المنتخب المصري لتنس الطاولة البارالمبي تألقه في بطولة تايلاند الدولية، المقامة بمدينة "ناخون راتشاسيما" خلال الفترة من 18 إلى 22 يوليو، بعدما رفع رصيده إلى ثلاث ميداليات متنوعة بواقع ذهبية وبرونزيتين.

وتوج سيد يوسف، لاعب منتخب مصر في فئة (Class 7)، بالميدالية الذهبية في منافسات فردي الرجال، بعد مشوار مميز قدم خلاله مستويات قوية حتى المباراة النهائية.

واستهل سيد يوسف مشواره في الأدوار الإقصائية بالفوز على البريطاني ويليام بايلاي بنتيجة 3-2 في الدور ربع النهائي، قبل أن يتغلب على التايلاندي شاليرمبوج بونبو بثلاثة أشواط دون رد في نصف النهائي، ليحجز مقعده في المباراة النهائية.

وفي النهائي، واصل اللاعب المصري تألقه وحقق الفوز على البرازيلي هنريكي فونسيكا بنتيجة 3-1، ليتوج بالميدالية الذهبية ويمنح مصر أول ألقابها في البطولة.

وفي منافسات فردي الرجال أيضًا، أحرز أحمد المحص، لاعب فئة (Class 2)، الميدالية البرونزية، بعدما بلغ الدور نصف النهائي قبل أن يخسر أمام الكوري الجنوبي شول جين بارك بنتيجة 3-1، ليضمن الوقوف على منصة التتويج.

كما أضافت فايزة محمود الميدالية البرونزية الثالثة لمصر، بعدما احتلت المركز الثالث في منافسات زوجي السيدات (WD10)، برفقة اللاعبة الهندية ديبيكا، عقب مشوار قوي في البطولة.

وبهذه النتائج، ارتفع رصيد مصر إلى ثلاث ميداليات في البطولة، بواقع ذهبية لسيد يوسف في منافسات فردي الرجال، وبرونزية لأحمد المحص في منافسات فردي الرجال، وأخرى لفايزة محمود في منافسات زوجي السيدات (WD10).

وتتواصل منافسات بطولة تايلاند الدولية لتنس الطاولة البارالمبية حتى 22 يوليو الجاري، وسط آمال بمواصلة اللاعبين المصريين حصد المزيد من الميداليات، في ظل المستويات المميزة التي قدمها المنتخب خلال الأيام الأولى من المنافسات.