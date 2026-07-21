وزير الرياضة يصل الإسكندرية لافتتاح عدد من المنشآت الرياضية

وصل جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، صباح اليوم الثلاثاء، إلى محافظة الإسكندرية، وكان في استقباله المهندس أيمن عطيه، محافظ الإسكندرية، في زيارة ميدانية تتضمن عدداً من الفعاليات والأنشطة، وذلك في إطار متابعة تنفيذ خطط الوزارة لدعم القطاعين الشبابي والرياضي، وتعزيز التعاون مع مختلف مؤسسات الدولة.

واستهل وزير الشباب والرياضة زيارته بلقاء محافظ الإسكندرية بمقر ديوان عام المحافظة، لبحث عدد من الملفات المتعلقة بتطوير البنية التحتية الرياضية والشبابية بالمحافظة.

ويتضمن برنامج الزيارة المشاركة في احتفالية اليوم الرياضي العربي باستاد الإسكندرية، والتي تشهد إطلاق شعلة اليوم الرياضي العربي، ورفع العلم، وتكريم الاتحاد العام الرياضي للشركات فريق أبو قير للأسمدة بمناسبة صعوده إلى الدوري الممتاز.

كما يشهد جوهر نبيل، خلال زيارته، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الشباب والرياضة ومكتبة الإسكندرية، إلى جانب تكريم البطل المصري الكابتن نبيل الشاذلي، ثم القيام بجولة داخل المكتبة.

ويختتم وزير الشباب والرياضة زيارته لمحافظة الإسكندرية بافتتاح عدد من المنشآت الرياضية الجديدة بمركز شباب النصر، تشمل ملعباً قانونياً لكرة القدم، وملعباً خماسياً، وملعباً للأكريليك، في إطار جهود الوزارة لتطوير المنشآت الرياضية وتوسيع قاعدة الممارسة الرياضية بمختلف المحافظات.