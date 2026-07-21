سول: تسريب محتمل لمعلومات جميع الدبلوماسيين الكوريين الجنوبيين بسبب اختراق البيانات

أفاد مسئولون، اليوم الثلاثاء، باحتمال حدوث تسريب للمعلومات الشخصية لجميع الدبلوماسيين الكوريين الجنوبيين، نتيجة لاختراق للبيانات طال نظام التعليم الإلكتروني التابع لمعهد تابع لوزارة الخارجية، حسبما أفادت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء.

وكشفت الوزارة أمس الاثنين، أنها تلقت إخطاراً في أوائل فبراير الماضي من جهة حكومية معنية، حول وجود اشتباه في وصول غير مصرح به إلى نظام التعليم الإلكتروني التابع للأكاديمية الدبلوماسية الوطنية الكورية.

ولدى تلقي الإخطار، قامت الوزارة بإغلاق النظام، الذي لا يزال متوقفا عن العمل حتى الآن، فيما يجري حالياً تحقيق في الواقعة.

وأوضح مسئول بوزارة الخارجية أنه من المفترض أن اختراق البيانات طال جميع منتسبي الوزارة، بما في ذلك المتقاعدين، مشيراً إلى أن النظام يحتوي على نحو 10 آلاف سجل من البيانات الشخصية.

ويُعتقد أن أحد القراصنة (هاكر)، المجهولي الهوية، تمكن من الوصول إلى الخادم (السيرفر) في فترة ما بين أبريل ومايو من العام الماضي، واستمر هذا الوصول حتى شهر فبراير الماضي.

ومن المعتقد أن الخادم المخترق كان يحتوي على مقاطع فيديو تعليمية ومعلومات عن المتدربين، تشمل أسماؤهم وأسماء المستخدمين والمناصب وعناوين البريد الإلكتروني وكلمات المرور المشفرة.

كما أن قائمة المتضررين قد تشمل كذلك مسئولون من جهات حكومية أخرى، ممن تم إيفادهم إلى البعثات الدبلوماسية الكورية في الخارج، نظراً لاستخدامهم النظام أحيانا.