ميتشو يكشف تعرضه لتهديدات قبل تدريب الزمالك

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أكد ميلوتين سريدوفيتش، المدير الفني الجديد لنادي الزمالك أنه تعرض لحملة ممنهجة خلال الأيام الماضية حاولت تدمير حياته الشخصية ومسيرته التدريبية.

ووصف الصربي ميتشو عودته للتدريب عن طريق بوابة الزمالك بعد فسخ تعاقده مع أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي بـ عودة السمك إلى الماء.

وكتب ميتشو عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي تويتر :"أشعر بالإرتياح بعد نهاية أسبوع رهيب من التهديد ومحاولة تدميري كإنسان وكمدرب خدم بكل إخلاص أورلاندو بايرتس وكرة القدم في جنوب أفريقيا مع ليال بلا نوم وأيام مضنية".

وأضاف ميلوتين سريدوفيتش المعروف باسم "ميتشو" :"عاد السمك إلي الماء، إلى كرة القدم لخدمة الزمالك والكرة المصرية".