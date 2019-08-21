رئيس «الانتقالي الجنوبي» باليمن يتوجه لجدة تمهيدا لبدء حوار يمني برعاية سعودية

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توجه رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي باليمن عيدروس الزبيدي، إلى جدة تمهيدا لبدء الحوار اليمني برعاية السعودية.

ذكرت ذلك قناة العربية الإخبارية الليلة دون المزيد من التفاصيل.

وكانت لجنة عسكرية سعودية إماراتية مشتركة قد وصلت إلى عدن جنوب اليمن الخميس لبحث انسحاب القوات التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي من المواقع التي سيطروا عليها في المدينة الأسبوع الماضي.

وكانت قوات الحزام الأمني التابعة للانفصاليين الجنوبيين قد سيطرت السبت الماضي على مواقع عسكرية رئيسية تابعة للحكومة اليمنية، وأعقب ذلك دعوة من السعودية لأطراف النزاع بعقد حوار في جدة تفاديا لتصعيد الأزمة.