متحدث: الحوثيون يسقطون طائرة أمريكية مسيرة في محافظة ذمار اليمنية

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نقل تلفزيون المسيرة عن متحدث عسكري باسم الحوثيين قوله يوم الأربعاء (بالتوقيت المحلي) إن الدفاعات الجوية للحوثيين أسقطت طائرة أمريكية مسيرة طراز إم كيو-9 في محافظة ذمار جنوب شرقي العاصمة اليمنية صنعاء التي يسيطر عليها الحوثيون.

وقالت القيادة المركزية للجيش الأمريكي في بيان ”نحن على علم بالأنباء التي أفادت بإسقاط طائرة أمريكية إم كيو-9 فوق اليمن. ليس لدينا أي معلومات أخرى لتقديمها في الوقت الحالي“.

كان الجيش الأمريكي قال في يونيو حزيران الماضي إن المسلحين الحوثيين في اليمن أسقطوا طائرة أمريكية مسيرة بمساعدة إيران.