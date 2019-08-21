 متحدث: الحوثيون يسقطون طائرة أمريكية مسيرة في محافظة ذمار اليمنية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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متحدث: الحوثيون يسقطون طائرة أمريكية مسيرة في محافظة ذمار اليمنية

القاهرة (رويترز)
نشر فى : الأربعاء 21 أغسطس 2019 - 2:43 ص | آخر تحديث : الأربعاء 21 أغسطس 2019 - 2:43 ص

نقل تلفزيون المسيرة عن متحدث عسكري باسم الحوثيين قوله يوم الأربعاء (بالتوقيت المحلي) إن الدفاعات الجوية للحوثيين أسقطت طائرة أمريكية مسيرة طراز إم كيو-9 في محافظة ذمار جنوب شرقي العاصمة اليمنية صنعاء التي يسيطر عليها الحوثيون.

وقالت القيادة المركزية للجيش الأمريكي في بيان ”نحن على علم بالأنباء التي أفادت بإسقاط طائرة أمريكية إم كيو-9 فوق اليمن. ليس لدينا أي معلومات أخرى لتقديمها في الوقت الحالي“.

كان الجيش الأمريكي قال في يونيو حزيران الماضي إن المسلحين الحوثيين في اليمن أسقطوا طائرة أمريكية مسيرة بمساعدة إيران.

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