 وكالة الطاقة الذرية تقيم حفلا لتأبين المدير العام الراحل «يوكيا أمانو» - بوابة الشروق
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وكالة الطاقة الذرية تقيم حفلا لتأبين المدير العام الراحل «يوكيا أمانو»

أ ش أ
نشر فى : الأربعاء 21 أغسطس 2019 - 5:34 م | آخر تحديث : الأربعاء 21 أغسطس 2019 - 5:34 م

أقامت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، حفلًا لتأبين مديرها العام الراحل يوكيا أمانو، والذي توفى الشهر الماضي.

وأشاد وزير الخارجية النمساوي "الكسندر شالينبرج" - في كلمته خلال الحفل - بجهود الراحل في النهوض بالوكالة، ودعم الاستخدامات السلمية للطاقة النووية علاوة على دوره المؤثر في دعم العلاقات بين الأمم المتحدة والنمسا.. قائلا: "إن أمانو شخصية دولية قديرة خدمت بإخلاص المجتمع الدولي وتركت بصمة كبيرة؛ بسبب سياساته الهادئة وعمله الدؤوب.

من جهته.. قال المدير العام المؤقت للوكالة كرونيل فيروتا: "إن أمانو اهتم كثيرًا بتطوير استخدامات الطاقة النووية، خاصة في علاج مرض السرطان وركز على نقل الخبرات وزيادة القدرات الفنية والتكنولوجية"، منوهًا بانتمائه إلى وطنه اليابان والتي عانت كثيرًا جراء الهجوم النووي على هيروشيما ونجازاكي، وكان لديه رغبة قوية للتصدي كل أنشطة التسلح النووي وتنفيذ المعاهدات الدولية في هذا الشأن.

وبدورها.. قالت لينا الحديد سفير الأردن في فيينا ورئيس مجلس محافظي الوكالة: "إن أمانو دبلوماسي نجح في إدارة الوكالة على نحو مميز، وعزز التعاون الدولي على نحو واسع في كافة مجالات الطاقة النووية".

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