المبعوث الأممي لليمن يصل إلى صنعاء لمتابعة تنفيذ استكهولم حول الحديدة

الأكثر قراءة
حاول ممارسة الرذيلة معها.. مقتل موظف بالمعاش على يد زوجة ابنه بالمقطم
القبض على أمين عام «الأعلى للإعلام» بتهمة الرشوة
بالصور.. «أأكل عيالي منين».. سائق مسن بالبحيرة يشعل النار في نفسه احتجاجا على سحب رخصته
هل يتم إخراج الزكاة على أصل المال المودع بالبنك للتعيش منه؟.. الإفتاء تجيب
قد يعجبك أيضا
شارك برأيك
بعد إقالة لاسارتي.. من المدرب المناسب للنادي الأهلي؟
محمد يوسفحسام البدريحسام حسنمانويل جوزيهمدرب مصري آخرمدرب أوروبيمدرب لاتيني
النتـائـج
تصويت
وصل المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن جريفيث،اليوم الأربعاء، إلى العاصمة اليمنية "صنعاء" عقب زيارته للرياض لمتابعة تنفيذ اتفاق استكهولم حول الحديدة.
ذكرت ذلك قناة "العربية الحدث"، في نبأ عاجل دون الاشارة إلى المزيد من التفاصيل.