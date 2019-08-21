المبعوث الأممي لليمن يصل إلى صنعاء لمتابعة تنفيذ استكهولم حول الحديدة

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وصل المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن جريفيث،اليوم الأربعاء، إلى العاصمة اليمنية "صنعاء" عقب زيارته للرياض لمتابعة تنفيذ اتفاق استكهولم حول الحديدة.

ذكرت ذلك قناة "العربية الحدث"، في نبأ عاجل دون الاشارة إلى المزيد من التفاصيل.