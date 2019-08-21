سوسن بدر: «كان نفسي أكون مدرسة أطفال أو شيف لو مدخلتش عالم التمثيل»

قالت الفنانة سوسن بدر، إنها تجيد الطهي جيدا، وتحب دخول المطبخ وصناعة الأكلات المختلفة لأفراد أسرتها، لافتة إلى أنها لا تجيد صناعة الحلويات.

وأضافت في لقائها برنامج «صاحبة السعادة»، المذاع عبر فضائية «دي إم سي»، أمس الثلاثاء، مع إسعاد يونس، «كان نفسي لو كنت مشغلتش ممثلة أكون شيف أو مدرسة أطفال»، موضحة أنها تحب عائلتها كثيرًا وخاصة أحفادها الثلاثة وتسعد بقضاء وقتها معهم.

وتابعت: «أنا اللي بزورهم لأن ياسمين بنتي طول الوقت مشغولة بتودي مدرسة وتمرين ودروس وهي ست بيت بتطبخ، وطبعا أحساس أني أكون جدة ده أحلى حاجة في الدنيا، وحفيدتي الصغيرة بتحب تشتغلني والكبار ملك 15 سنة، ويوسف 14 سنة وهو شاطر جدا في التكنولوجيا وهو مسؤول الموبايلات»، لتقاطعها إسعاد يونس «أنا جربت شعور أني جدة وأتجننت شعور حلو جدا».

وأشارت «بدر» إلى اختلاف الجيل الجديد عن تربية ابنتها ياسمين؛ نتيجة للتطور الحضاري والتكنولوجي الذي يعيش فيه المجتمع، معقبة: «في مناطق خطر لازم تبقة عيونا وسط رأسنا بنشوف الولاد بيعملوا إيه، ونكون أصدقاء ليهم عشان يكون في صراحة وسعات بخاف على أصولنا، لأن الأولاد بتروح في مناطق بعيدة، ورغم التحاق أحفادي بمدارس أجنبية بحكم السائد في الوقت الحالي، إلا أن بنتي مهتمة بتعليمهم حفظ القرآن واللغة العربية».