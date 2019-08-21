الإمارات ترفض المزاعم بشأن موقفها من التطورات في عدن باليمن

أعربت الإمارات عن رفضها، للمزاعم التي تدور حول موقفها من التطورات في عدن باليمن، وجددت موقفها كشريك في التحالف العربي، وبذل قصارى الجهود لتهدئة الوضع بجنوب اليمن، وذلك حسبما أفادت فضائية «إكسترا نيوز»، في خبر عاجل، صباح الأربعاء.