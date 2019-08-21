 الإمارات ترفض المزاعم بشأن موقفها من التطورات في عدن باليمن - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الإمارات ترفض المزاعم بشأن موقفها من التطورات في عدن باليمن

دينا النجار
نشر فى : الأربعاء 21 أغسطس 2019 - 10:38 ص | آخر تحديث : الأربعاء 21 أغسطس 2019 - 10:39 ص

أعربت الإمارات عن رفضها، للمزاعم التي تدور حول موقفها من التطورات في عدن باليمن، وجددت موقفها كشريك في التحالف العربي، وبذل قصارى الجهود لتهدئة الوضع بجنوب اليمن، وذلك حسبما أفادت فضائية «إكسترا نيوز»، في خبر عاجل، صباح الأربعاء.

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