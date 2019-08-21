جاليري نوت يستضيف معرض «ما وراء روح المدينة»

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

يستضيف جاليري نوت معرض للفنان د.يحي أسامة تحت عنوان "ماوراء روح المدينة"، وذلك مساء اليوم الأربعاء، في تمام الساعة السابعة، بمقر الجاليري بشارع المرعشلي بالزمالك. يفتتح المعرض الدكتور جابر نصار رئيس جامعة القاهرة السابق.

وقالت مها فخر الدين، مديرة جاليري نوت، في تصريح خاص لـ «الشروق»، إن المعرض يضم 13 لوحة تتنوع ما بين اللوحات المضيئة والعادية، كما يضم 25 قطعة من التماثيل الفنية النحتية.

والفنان د.يحي أسامة أبو الفتوح ولد بالقاهرة عام 1987، تخرج من كلية طب الفم والأسنان، وتتميز أعماله بالسيريالية والغموض وكثرة طبقات الألوان.