جولات ميدانية لأوقاف المنيا للتأكد من غلق المساجد ورفع أخر أذان للنوازل

أعلنت مديرية الأوقاف بالمنيا، برئاسة الشيخ سلامة عبد الرازق، وكيل وزارة الأوقاف، أن اليوم الجمعة أخر رفع آذان نوازل فى صلاة الظهر فى وقت الجمعة، لافتة إلى أن هناك غرفة عمليات رئيسية بالمديرية والإدارات التابعة للتأكد من رفع أذان النوازل، وغلق المساجد وقت ظهر الجمعة.

وأكد وكيل وزارة الأوقاف، في تصريحات خاصة ل"الشروق"، أن هناك خطوط سير وجولات ميدانية بالمساجد التابعة بالمدن والقري، للتأكد من إحكام عملية غلق المساجد فى وقت صلاة الجمعة، والتنبيه على مسئولى المساجد بتطبيق صيغة أذان النوازل والصلاة بالمنازل أو الرحال ظهرا وكتابة لافتة على باب المسجد بأنه مغلق ومكتوب عليها "آلا صلوا في بيوتكم ظهراً آلا صلوا فى رحالكم ظهراً"، والإشراف على عملية النظافة وتطهير المساجد وتعقيمها وعدم مخالفة التعليمات، واتباع الإجراءات الاحترازية حرصا على الأنفس وعدم تفشى وانتشار فيروس كورونا.