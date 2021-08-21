وزيرة الدفاع الألمانية تؤكد عزم الجيش مواصلة مهمة الإجلاء في أفغانستان

أكدت وزيرة الدفاع الألمانية، أنيجريت كرامب-كارنباور، عزم الجيش الألماني مواصلة مهمة إجلاء مواطنين ألمان، ومعاونين أفغان، من العاصمة الأفغانية كابول.

وقالت الوزيرة في برلين اليوم السبت: "الوضع صعب، لكننا سنواصل بكافة الإمكانيات وكل ما يتاح في الموقع لجلب أكبر عدد ممكن من الناس".

وكان الجيش الألماني قد نقل اليوم مروحيتين إلى مطار كابول لاستخدامهما في مهمة الإجلاء. وبمساعدة المروحيتين، سيتم إحضار أشخاص معرضين للخطر إلى بر الأمان، حيث لا يستطيعون الوصول إلى المطار بمفردهم بسبب الوضع الخطير والمربك في كابول.

وبحسب بيانات وزارة الدفاع الألمانية، فإن الأمر يتعلق "بتوسيع سبل التصرف" في إطار حملة الإجلاء. وأوضحت الوزارة أن المروحتين يمكن استخدامهما لإنقاذ مواطنين ألمان، أو معاونين أفغان، من أوضاع خطيرة.

أوضحت كرامب-كارنباور أنه لا يمكن استخدام المروحيتين في الموقع إلا بالتنسيق مع الأمريكان والدول الشريكة الأخرى.

وقالت الوزيرة: "المروحيتان متواجدتان في الموقع الآن، وهما جاهزتان للعمل.. هذا لن يتم إلا بالتنسيق مع الشركاء الدوليين في الموقع فقط"، موضحة أن المروحتين ستكونان تحت تصرف أولئك الذين يتخذون القرارات في الموقع.

وذكرت الوزيرة أن الجهود المبذولة لنقل العمال المحليين والأشخاص المعرضين للخطر الآخرين إلى بر الأمان تلقى زخما دوليا، وقالت: "وهذا يجلب معه التحدي الكبير المتمثل في التنسيق بشكل أفضل على المستوى الدولي، ليس فقط في الموقع، ولكن أيضا في الجهود السياسية."

وبحسب بيانات الوزيرة، نقل الجيش الألماني حتى الآن ما يقرب من ألفي شخص إلى خارج أفغانستان على متن في رحلاته الجوية.