 العاصفة هنري تقترب من درجة الإعصار وتتجه إلى سواحل شمال شرقي أمريكا - بوابة الشروق
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العاصفة هنري تقترب من درجة الإعصار وتتجه إلى سواحل شمال شرقي أمريكا

واشنطن - د ب أ
نشر في: السبت 21 أغسطس 2021 - 11:17 ص | آخر تحديث: السبت 21 أغسطس 2021 - 11:17 ص

ذكر تقرير إخباري، اليوم السبت، أن العاصفة المدارية هنري في سبيلها لضرب المناطق الساحلية في شمال شرقي الولايات المتحدة، بأمطار غزيرة، ونوبات رياح عنيفة عندما تصل إلى الساحل وقد اقتربت من التحول لإعصار، أو ربما تكون تحولت بالفعل.

ونقلت وكالة بلومبرج للأبناء عن المركز الأمريكي للأعاصير، أنه بحسب تنبؤات الأرصاد، من المتوقع أن تصل العاصفة هنري إلى جزيرة "لونج آيلاند"، أو "نيو إنجلاند" في وقت متأخر مساء اليوم السبت، أو غدا الأحد.

ووصلت أقصى سرعة للعاصفة المدارية إلى 70 ميلا (113 كيلومترا) في الساعة، فوق المحيط الأطلسي، في وقت متأخر أمس الجمعة، وأمامها 4 أميال في السرعة حتى تصل لدرجة الإعصار، وهو المتوقع أن يحدث اليوم.

وصدرت تحذيرات من حدوث إعصار في أجزاء شاسعة من شرق "لونج آيلاند"، وفي أجزاء من ولاية كونكتيكت، وولاية رود آيلاند.


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