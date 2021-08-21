 ضبط 2223 كيلو لحوم فاسدة بدمياط - بوابة الشروق
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ضبط 2223 كيلو لحوم فاسدة بدمياط

أرشيفية
أرشيفية
حلمي ياسين
نشر في: السبت 21 أغسطس 2021 - 12:37 ص | آخر تحديث: السبت 21 أغسطس 2021 - 12:37 ص

شنت إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم بمحافظة دمياط، حملة تفتيشية على الأسواق، للسيطرة على الخارجين على القانون، بالاشتراك مع مباحث التموين والرقابة التموينية.

وأسفرت الحملة عن ضبط 2223 كيلو جرام، من المضبوطات غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، من لحوم وهياكل دواجن كاملة، ودهون فاسدة، وقلوب وكبدة نتر لحوم فيليه حواوشي مفروم، وسجق وشاورما مفروم، وذبح لحوم خارج المجازر الحكومية، فسيخ، وبربونيو ومصنعات جمبري، وجميعها فاسدة ولا تصلح للاستهلاك الآدمي.

وتم تحرير 11 محضرا، بالإضافة للإجراءات القانونية اللازمة.

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