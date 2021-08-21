تأجيل محاكمة 4 أشقاء متهمين بحيازة الأسلحة واستعراض القوة بمدينة نصر لـ19 سبتمبر

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار علاء الدين سليمان شوقى، تأجيل محاكمة 4 أشقاء متهمين بحيازة سلاح نارى واستعراض القوة بمدينة نصر، إلى جلسة 19 سبتمبر المقبل.

وكشف قرار الإحالة أن المتهمين "حسام.ج"، و"أشرف.ج"، و"عبد الهادى.ج"، و"عبد الرحمن.ج"، تهمة حيازة سلاح نارى غير مششخن "فرد خرطوش"، واستعرضوا القوة تجاه المجنى عليه بقصد ترويعه وتخويفه وإلحاق الأذى المادى به، وكان من شأن جريمتهم بث الرعب فى نفس المجنى عليه وتكدير أمنه وسكينته وتعريض حياته للخطر، بأن أشهروا فى وجهه أسلحة نارية، وأمطروه بوابل من الأعيرة.

وأضاف أمر الإخالة أن المتهمين أحدثوا بالمجنى عليه الإصابة الواردة بتقرير الطب الشرعى، والتى أدت لمنعه عن العمل لمدة 20 يوما على النحو المبين بالتحقيقات.

وقال المجني عليه، إنه حال خروجه من المنزل أبصر المتهمين يحملون الأسلحة ويستعرضون القوة عليه، وحال هروبه منهم قاموا بإطلاق وابل من الأعيرة نحوه.