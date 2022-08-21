فرانكفورت يتعاقد مع دينا إبيمبي لاعب سان جيرمان

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أعلن نادي انتراخت فرانكفورت الألماني حامل لقب الدوري الأوروبي، اليوم الأحد تعاقده مع لاعب الوسط إيريك جونيور دينا إبيمبي من صفوف باريس سان جيرمان الفرنسي.

وانتقل دينا إبيمبي صاحب الـ21 عامًا إلى فرانكفورت بعقد إعارة لمدة عام ، لكن مع وجود بند في عقد اللاعب يسمح للنادي الألماني بالتعاقد مع اللاعب الشاب بشكل نهائي عقب فترة الإعارة.

وقال ماركوس كروشه المدير الرياضي لفرانكفورت "من خلال إيريك جونيور دينا إبيمبي، تمكنا من تعزيز خط وسطنا بطريقة مستهدفة وهو ما يعني أننا لدينا التعزيزات اللازمة للبطولات الثلاث".

وسيكون دينا إبيمبي خيارا أخر في خط الوسط بجانب القائد سيباستيان رود وجبريل سو كريستيان ياكيتش.

وقد يلجأ فرانكفورت أيضا لتعزيز خط دفاعه بسبب الغياب الطويل لالمامي توريه واعتزال مارتين هينتريجير.