وزيرة الخارجية الألمانية تبحث غدا مع نظيرها الباكستاني إجلاء محتاجين للحماية من أفغانستان

صرحت وزيرة الخارجية الألمانية انالينا بيربوك، بأنها تعتزم التشاور مع نظيرها الباكستاني بيلاوال بوتو زارداري حول سبل إجلاء المزيد من الأشخاص المحتاجين إلى الحماية بشكل خاص من أفغانستان.



وخلال فعاليات يوم الباب المفتوح للحكومة الألمانية، قالت الوزيرة المنتمية إلى حزب الخضر في مقر الخارجية في برلين اليوم الأحد إن الأمر لا يبدو جيدا وذلك في ضوء السلوك التقييدي من جانب حركة طالبان الحاكمة في أفغانستان.



وأعربت بيربوك عن أملها الشديد في أن يتم التمكن من إحضار بضعة آلاف من الأشخاص من أفغانستان إلى ألمانيا عن طريق باكستان في الأسابيع المقبلة.



تجدر الإشارة إلى أن بيربوك ستستقبل زارداري في برلين غدا الاثنين.



يذكر أن طالبان تمنع حاليا تنفيذ اتفاق بين ألمانيا وباكستان كانت الحكومة الألمانية تأمل من خلاله في قرب إجلاء العديد من الأشخاص المحتاجين إلى الحماية بصورة خاصة.



وينص الاتفاق الذي كانت بيربوك توصلت إليه مع زرداري مطلع يونيو الماضي، على تمكين موظفين محليين سابقين من دخول باكستان بدون جواز سفر.



كان مواطن سأل بيربوك عن الكيفية التي ستتعاون بها مع باكستان رغم أنها تعارض قيما غربية، وردت الوزيرة على السؤال قائلة إن الأمر يتعلق بمسألة تقديرية مشيرة إلى أنها لا تصدر "شيكات على بياض" وأنها تتحدث عن الخلافات بكل وضوح "وإذا أردت أن أنقل أناسا إلى مكان يحميهم فيجب علي أن أتحدث مع دول مثل قطر وباكستان وبعض الدول المجاورة الأخرى لأن هؤلاء الأشخاص يجب أن يعبروا حدود هذه الدول أولا".



وأكدت الوزيرة الألمانية: "نحن نتعاون لأنه بدون ذلك لن أستطيع إتاحة فرص خروج على الإطلاق للأشخاص القليليين الذين يمكن أن أخرجهم من البلاد".



يشار إلى أنه بعد مضي نحو عام على وصول طالبان إلى الحكم في كابول، لا يزال هناك عدة مئات من الموظفين المحليين السابقين وعائلاتهم يأملون في أن تؤويهم ألمانيا، وغالبية هؤلاء كانوا يعملون لدى الجيش الألماني كما اتضح من ردود الاستفسارات التي وردت إلى وزارة الخارجية ووزارة التنمية ووزارة الداخلية والجيش.