ضبط 25 قضية غش تجاري خلال حملة تموينية بالجيزة

شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، بالتنسق مع الجهات المعنية، حملة أمنية مبكرة استهدفت عددا من الأسواق والمحلات التجارية وثلاجات حفظ السلع الغذائية؛ لمراقبة الأسواق ومتابعتها، ومواجهة جرائم الغش التجاري، وضبط الأسعار والخارجين على القانون.



وأسفرت جهود الحملة عن ضبط وتحرير 25 قضية غش تجاري، وحيازة منتجات مغشوشة، وسلع غذائية ولحوم واسماك ودواجن مجمدة مجهولة المصدر، يشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك.



كما أسفرت الحملة عن تحرير قضايا عدم حمل شهادات صحية، وإدارة منشآت بدون ترخيص، وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات.



تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات.