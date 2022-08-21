وكيل الخارجية السودانية: نحتاج مساعدات عاجلة لإيواء المتضررين من السيول والأمطار

عقد وكيل وزارة الخارجية السفير دفع الله الحاج علي، اليوم الأحد، اجتماعا مع سفراء المجموعة العربية والمجموعة الأوروبية الأمريكية كل على حدة.

وبحسب ما نشرته وكالة الأنباء السودانية «سونا»، مساء الأحد، قدم الوكيل عرضاً مفصلاً عن موقف الأضرار والخسائر جراء الأمطار والسيول في عدد من ولايات السودان، موضحا أن موجة السيول تسببت في فقدان العديد من الأنفس، وحدوث خسائر كلية وجزئية في المساكن والمرافق العامة.

وأضاف أن السيول والأمطار تسببت في تدهور الأوضاع الصحية في كثير من المناطق التي تأثرت بها، موضحًا أن المناطق المتأثرة في حاجة لمساعدات عاجلة؛ لإيواء المتضررين مثل الخيام والأدوية والأمصال.

وتقدم بالشكر والتقدير للدول الشقيقة والصديقة التي شرعت في تقديم مساعدات إسعافية وإغاثية، عبر جسور جوية منذ وقت مبكر.

من جهتهم، أعرب السفراء عن تضامنهم ودعمهم للسودان في ظل هذه الظروف، وأوضحوا بأنهم سيقومون بنقل هذا النداء الى عواصم بلدانهم، لتقديم مزيد من المساعدات.

وأعلنت عدة دول عربية من بينها مصر والإمارات وقطر إرسال مساعدات إنسانية عاجلة للمتضررين من السيول والفيضانات في السودان، وتهدف المساعدات للمساهمة في دعم تحسين الظروف المعيشية للسكان المتضررين وعائلات الضحايا.

كما تهدف لدعم جهود السودان وقدرات مؤسساته المعنية، في احتواء التداعيات الإنسانية التي نجمت عن السيول والفيضانات التي ضربت مناطق واسعة في البلاد.