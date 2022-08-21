العراق: انتشال 6 جثث من ركام انهيار مزار قطارة الإمام علي

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ذكرت فرق الدفاع المدني العراقية، اليوم الأحد، أنها تمكنت من انتشال 6 جثث من تحت ركام حادثة مزار شيعي تعرض للانهيار غربي محافظة كربلاء.

وأوضحت مديرية الدفاع المدني العراقي، أن فرق الإنقاذ تمكنت اليوم من انتشال 6 جثث من تحت ركام حادث انهيار مزار قطارة الإمام علي غربي محافظة كربلاء.

وشدد رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي، في بيان صحفي اليوم، على أهمية بذل الجهود من قبل فرق الإنقاذ في الدفاع المدني وأداء الواجب على أتم وجه.

وكلف الكاظمي وزير الداخلية عثمان الغانمي، بإلاشراف الميداني على أعمال الإنقاذ وتأمين سلامة المصابين وإنقاذ المحاصرين.

كان المدير العام لمديرية الدفاع المدني في العراق استبعد اليوم الوصول إلى أشخاص أحياء تحت ركام المزار.

وقال اللواء كاظم سلمان بوهان، في تصريح صحفي، إن عمليات الإنقاذ متواصلة وتم حتى الآن إنقاذ أربعة أشخاص.

وأشار إلى عدم تفاؤله بالوصول إلى أشخاص أحياء تحت ركام المزار، متوقعا تعرضهم لإصابات خطيرة جدا بسبب سقوط عشرات القطع الاسمنتية الخرسانية عليهم.

وقال: "لا يوجد أي تواصل مع الأشخاص تحت ركام المزار"، مضيفا: "نعمل بامكانيات عالية وبالتعاون مع فرق الدفاع المدني لعدد من المحافظات والعمل متواصل وربما يأخذ بعض الوقت".

من جانبه، استبعد المتحدث باسم وزارة الداخلية اللواء خالد المحنا الوصول إلى "أشخاص ناجين حيث لايوجد أي تواصل معهم".

وذكرت مصادر في الدفاع المدني العراقي أن فرقها تواصل عمليات الحفر الدقيق وإزالة الكتل الأسمنتية الكبيرة باستخدام معدات الإنقاذ الخفيف لقص قضبان التسليح ورفع الكتل الخرسانية في مزار قطارة الأمام علي بإشراف قوات النخبة من رجال الدفاع المدني.

وأوضحت المصادر أن فرق الدفاع المدني واصلت طوال الليلة الماضية عملياتها للوصل إلى جميع المحتجزين.

وأشارت إلى أن المعلومات الأولية حددت سبب انهيار المزار وهو تشبع المنطقة والساتر الترابي الملاصق للمزار بالرطوبة مما أدى إلى انهيار كتلة ترابية كبيرة على سقف المزار على الزوار.