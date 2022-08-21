 احترازيًا.. إخلاء كنيسة الملاك روفائيل بكرموز غربي الإسكندرية - بوابة الشروق
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احترازيًا.. إخلاء كنيسة الملاك روفائيل بكرموز غربي الإسكندرية

عصام عامر
نشر في: الأحد 21 أغسطس 2022 - 12:45 ص | آخر تحديث: الأحد 21 أغسطس 2022 - 12:46 ص

أخلت إدارة كنيسة الملاك رفائيل، في منطقة غيط العنب، التابعة لنطاق دائرة قسم شرطة كرموز، غربي الإسكندرية، أروقتها من المصلين؛ تحسبًا لاشتعال النيران، بسبب الأحمال الزائدة، وذلك بعد تأثر أحد الأسلاك الخارجية وأحدث فصلًا للتيار الكهربائي عن المنطقة، بالتزامن مع أداء المصلين نهضة السيدة العذراء.

وكانت بطريركية الأقباط الأرثوذكس في الإسكندرية، أعلنت الأربعاء الماضي، إخلاء كنيسة القديسين ماكسيموس وديماديوس والقوى الأنبا موسى الأسود، الكائنة في شارع 45 بسبب شيرز أدى لقطع كهربائي تم إصلاحه لاحقًا، أثناء نهضة السيدة العذراء، دون وقوع أي خسائر مادية أو بشرية.

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