 طلاب الدور الثاني بالثانوية العامة يؤدون الامتحان في اللغة الأجنبية الثانية والتربية الوطنية - بوابة الشروق
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طلاب الدور الثاني بالثانوية العامة يؤدون الامتحان في اللغة الأجنبية الثانية والتربية الوطنية

نيفين أشرف
نشر في: الأحد 21 أغسطس 2022 - 9:40 ص | آخر تحديث: الأحد 21 أغسطس 2022 - 9:40 ص
يؤدي اليوم طلاب الدور الثاني للثانوية العامة الامتحان في مادتي اللغة الأجنبية الثانية والتربية الوطنية.

ويؤدي الطلاب الامتحانات وفق نظام البابل شيت بأسئلة اختيار من متعدد.

وشددت وزارة التربية والتعليم، على اتباع جميع الإجراءات الاحترازية التي تم تطبيقها في امتحانات الدور الأول من تعقيم للجان قبل بدء الامتحانات، وارتداء الكمامات، وتفتيش الطلاب قبل الدخول من خلال العصا الإلكترونية لمنع دخول الموبايل منعا للغش.

وحذرت الوزارة الطلاب من التعامل مع صفحات الغش على مواقع الاجتماعي حتي لا يتم تطبيق قانون الغش عليهم وحرمانهم من الامتحان.

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