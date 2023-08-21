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وقعت مجموعة الخطوط الجوية الإثيوبية، وهيئة الاستثمار الإثيوبية، ومؤسسة تنمية المنتزهات الصناعية الإثيوبية، مذكرة تفاهم لبناء سقيفة بالقرب من حديقة كيلينتو الصناعية لتصنيع قطع غيار الطائرات.

بدأت المجموعة الإثيوبية، التي بدأت في عام 2009، بتصنيع قطع غيار الطائرات، وفقا لبيان صادر عن هيئة الاستثمار الإثيوبية.

ويشمل تصنيع قطع غيار الطائرات بطانيات العزل الحراري الصوتي للطائرات، وأسلاك كهربائية، وأجزاء أخرى، وذلك عبر مشروع مشترك مع شركة "بوينج" برأس مال يقدر بـ15 مليون دولار أمريكي.

ومن المتوقع أن يوفر المشروع الاستثماري فرص عمل لأكثر من 300 إثيوبي.