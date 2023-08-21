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القوات الأوكرانية تقصف دونيتسك 5 مرات في 20 دقيقة فقط

موسكو (د ب أ)
نشر في: الإثنين 21 أغسطس 2023 - 4:08 م | آخر تحديث: الإثنين 21 أغسطس 2023 - 4:08 م

أعلنت بعثة "جمهورية دونيتسك الشعبية" التابعة لـ "مركز التحكم والتنسيق المشترك" بشأن القضايا المتعلقة بجرائم الحرب الأوكرانية أن القوات المسلحة الأوكرانية قصفت دونيتسك خمس مرات في 20 دقيقة اليوم الإثنين.

وقالت البعثة، عبر قناتها على تليجرام، إن القوات الأوكرانية أطلقت 16 قذيفة باتجاه مناطق كيفسكي وكيروفسكي وبيتروفسكي في دونيتسك من الساعة 12:45 حتى الساعة 13:05 بتوقيت موسكو، بحسب ما أوردته وكالة تاس الروسية للأنباء.

وأضافت البعثة أن أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية تعرضت إجمالا للقصف 18 مرة اليوم من قبل القوات الأوكرانية التي أطلقت أكثر من 50 قذيفة منذ منتصف الليل.


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