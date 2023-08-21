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اقترب فريق الشباب السعودي، من التعاقد مع الجناح الجامايكي ديماري جراي لاعب إيفرتون الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، حسبما أفادت تقارير صحفية.

ووفقًا للصحفي الإيطالي الموثوق «فابريزيو رومانو»، فإن إدارة الشباب السعودي توصلت لاتفاق مع إيفرتون، للتعاقد مع ديماري جراي هذا الصيف.

وأضاف رومانو أن إدارة الشباب بدأت مفاوضات مع اللاعب ووكيله في الساعات الماضية، من أجل الاتفاق على الشروط الشخصية له قبل إتمام الصفقة.

وأتم الصحفي الإيطالي أن الساعات القادمة ستكون حاسمة في صفقة انتقال جراي إلى الدوري السعودي.

وكانت إدارة الشباب قد دخلت في مفاوضات مع زيزو لاعب الزمالك، ولكن حال التعاقد مع جراي سيكون من الصعب ضم المهاجم المصري هذا الصيف.