إيران: إجراءات الإفراج عن الأمريكيين المحتجزين تستغرق شهرين

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، إن إجراءات الإفراج عن الأمريكيين المحتجزين في إيران ستستغرق ما يصل إلى شهرين.

وصرح خلال في مؤتمر صحفي، اليوم الاثنين: «أعلنت السلطات المعنية إطارا زمنيا محددا وستستغرق هذه الإجراءات شهرين على الأكثر»، وفق وكالة أسوشيتد برس الأمريكية.

وفي يوليو الماضي، توصلت طهران وواشنطن، لاتفاق يشمل إطلاق سراح خمسة مواطنين أمريكيين محتجزين في إيران والإفراج عن أصول إيرانية مجمدة في كوريا الجنوبية قيمتها ستة مليارات دولار.

والاتفاق المبدئي سيؤدي بالنهاية لإطلاق سراح خمسة أمريكيين من أصل إيراني محتجزين في إيران وعدد غير معروف من الإيرانيين المسجونين في الولايات المتحدة، بعد أن يتم تحويل مليارات الدولارات من الأصول الإيرانية المجمدة من البنوك في كوريا الجنوبية إلى قطر.

وتم الإعلان عن الصفقة المعقدة، التي جاءت بعد أشهر من المفاوضات غير المباشرة بين المسئولين الأمريكيين والإيرانيين، عندما نقلت إيران أربعة من الأمريكيين الخمسة من السجن إلى الإقامة الجبرية.

أما الأمريكي الخامس فقد كان بالفعل قيد الإقامة الجبرية قبل الإعلان عن الصفقة.

ولا تزال تفاصيل تحويل الأموال والموعد النهائي لتنفيذ بنود الصفقة وكذلك تاريخ الإفراج عن الأمريكيين والإيرانيين غير واضحة.

مع ذلك، يقول مسئولون أمريكيون وإيرانيون إنهم يعتقدون أن الاتفاق قد يكتمل بحلول منتصف أو نهاية سبتمبر المقبل.