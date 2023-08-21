لافروف: قمة بريكس تركز على زيادة دور العملات الوطنية في التسويات المتبادلة

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، في مقال له بمجلة "أوبونتو" الجنوب أفريقية، إنه سيتم إعطاء الأولوية لزيادة دور العملات الوطنية في التسويات المتبادلة، فضلا عن تعزيز إمكانات "بنك التنمية الجديد" و"ترتيب الاحتياطي الطارئ" لمجموعة بريكس، خلال قمتها المقرر أن تبدأ غدا الثلاثاء في جوهانسبرج وحتى يوم الخميس المقبل.

وأضاف لافروف أن "من بين الأولويات تعزيز إمكانات بنك التنمية الجديد وترتيب الاحتياطي الطارئ لمجموعة بريكس، وتحسين آليات الدفع، وزيادة دور العملات الوطنية في التسويات المتبادلة. ومن المقرر التركيز على هذه القضايا في قمة بريكس في جوهانسبرج."، بحسب ما أوردته وكالة تاس الروسية للأنباء.

وأشار لافروف إلى أن الدول الأعضاء في بريكس لا تهدف إلى استبدال الآليات المتعددة الأطراف القائمة، ناهيك عن أن تصبح "قوة جماعية مهيمنة" جديدة.

وأوضح الوزير الروسي "على العكس من ذلك، دعت بلدان بريكس باستمرار إلى تهيئة الظروف لتنمية جميع الدول. وتسعى مجموعة بريكس إلى تقديم حلول شاملة على أساس نهج تشاركي.

وقال لافروف، في المقال، إن روسيا مقتنعة بأن مجلس الأمن الدولي يجب أن يحمي مصالح الدول النامية، بما في ذلك الدول الأفريقية.

وأضاف لافروف "لقد أيدت روسيا على الدوام تعزيز مكانة القارة الأفريقية في النظام العالمي متعدد الأقطاب. وسنواصل دعم أصدقائنا الأفارقة في تطلعاتهم للقيام بدور أكثر أهمية في حل المشاكل الرئيسية في عصرنا".

وقال لافروف إن "هذا ينطبق أيضا بشكل كامل على عملية إصلاح مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، والتي يجب أن تشمل حماية المصالح المشروعة للبلدان النامية، بما في ذلك في أفريقيا، بحسب عميق قناعاتنا".

ويتألف مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة من عشرة أعضاء منتخبين وخمسة أعضاء دائمين: روسيا والمملكة المتحدة والصين والولايات المتحدة وفرنسا.

كما قال لافروف، في المقال، إن روسيا مستعدة للمساهمة في تعزيز أمن الغذاء والطاقة في القارة الأفريقية.

وأضاف لافروف "نحن على استعداد للمساهمة في تحقيق النمو الاقتصادي في القارة وتعزيز الأمن هناك، بما في ذلك الغذاء والطاقة. وخير مثال على ذلك هو نتائج القمة الروسية الأفريقية الثانية التي عقدت في سان بطرسبرج في الفترة من 27 إلى 28 يوليو 2023".

يشار إلى أنه تم عقد القمة الروسية - الأفريقية الثانية والمنتدى الاقتصادي والإنساني في الفترة من 27 إلى 28 يوليو في سان بطرسبرج بحضور وفود من 49 دولة أفريقية.