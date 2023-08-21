شرطة بوركينا فاسو تقتل 40 من الإرهابيين

أعلن الجيش في بوركينا فاسو يوم الأحد أن الشرطة في هذه البلاد التي تقع غربي أفريقيا قتلت 40 من المسلحين الإسلاميين.

وأضاف الجيش أن "الإرهابيين" كان نصبوا كمينا لمهمة استطلاع قامت بها الشرطة في إقليم كولبيلوجو بشمال شرق البلاد أمس الأول السبت.

وقتل خمسة من رجال الشرطة في الهجوم.

ونشطت الجماعات المسلحة في بوركينا فاسو، التي تقع في منطقة الساحل الأفريقي، وفي جارتيها مالي والنيجر، على مدار سنوات. ويدين عدد من هذه الجماعات بالولاء لتنظيمي القاعدة وداعش الإرهابيين. و قتل الآلاف في الصراع مع الجماعات المسلحة، وشرد الملايين.

يشار إلى أن الدول الثلاث تقودها نظم عسكرية استولت على مقاليد الأمور عبر انقلابات، كان آخرها انقلاب النيجر الذي وقع يوم 26 تموز/يوليو الماضي.

وتتولى حكومة انتقالية عسكرية مقاليد الأمور في بوركينا فاسو، التي يبلغ تعداد سكانها حوالي 21 مليون نسمة، وقد تعهدت للسكان عقب انقلاب وقع في الخريف الماضي باستئصال شأفة الجهاديين، وهو ما لم يحدث حتى الآن.