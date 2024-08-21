انطلاق أكبر معرض لألعاب الكمبيوتر بالعالم في مدينة كولونيا الألمانية

انطلق أكبر معرض لألعاب الكمبيوتر في العالم "جيمزكوم"في مدينة كولونيا الألمانية، حيث اجتذب أكثر من 4 آلاف متفرج إلى حدث "أوبينينج نايت لايف" مساء الثلاثاء.

تضمن العرض تقديم ألعاب جديدة مثل "كينجدوم كام: دليفيرانس 2" و"كول أوف ديوتي: بلاك أوبس 6" و"داينج لايت: ذا بيست" مما أتاح للحضور إلقاء نظرة سريعة على الإصدارات المستقبلية التي تتمحور حول مواضيع تاريخية وملحمية.

ومن المقرر أن تفتح قاعات أخرى للمعرض أبوابها صباح اليوم الأربعاء، حيث سيتمكن الزوار من الوصول إلى الأجنحة المختلفة للشركات العارضة. ويعتبر "جيمزكوم" معرضا مفتوحا للجمهور، حيث تتوفر التذاكر للشراء. وقد نفدت تذاكر يوم السبت بالفعل. وسيختتم هذا الحدث السنوي يوم الأحد.

ويجذب معرض"جيمزكوم" السنوي مئات الآلاف من عشاق الألعاب إلى كولونيا. ويحضر العديد من ممثلي الشركات لبناء روابط تجارية وعقد صفقات، بينما يحظى محبو الألعاب بفرصة تجربة الألعاب الجديدة.

وفي العام الماضي، أقامت 26 دولة ومنطقة أجنحة للجمهور، بينما ارتفع العدد هذا العام إلى 37. كما تم تسجيل أكثر من 1400 عارض من 64 دولة في معرض هذا العام، بزيادة قدرها 15% عن العام الماضي، الذي شهد حضور 320 ألف زائر من جميع أنحاء العالم.