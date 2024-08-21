إنريكي أرسي: مصر البلد الأعظم حضارة حول العالم

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أعرب الممثل الإسباني إنريكي أرسي عن سعادته بوجوده في مصر من أجل تصوير فيلم "موسم حصاد الكاكا"، والذي يعد أولى مشاركاته في السينما المصرية.



وقال إن مصر من أعظم بلدان العالم حضارة، ولديها سوق سينمائي ضخم، سيتيح له الفرصة في تحقيق شهرة وانتشار سريعا في المنطقة العربية.



وأكد أنه يعشق الترحال بين البلدان؛ للتعرف على الثقافات المختلفة.



جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي لفيلم "موسم حصاد الكاكا" ،الذي يقام حاليا، بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، بحضور مجموعة من أبطاله وصناعه.



ويجسد أرسي في الفيلم شخصية تدعى "الجوليادور"، وهو رجل مافيا إسباني أربعيني، من أخطر رجال العصابات.



ويشارك في بطولة فيلم "موسم حصاد الكاكا": محمد ثروت، ومحمود حافظ، وحمزة العيلي، وسليمان عيد، وسامي مغاوري، وويزو، ونجيب بلحسن، ومحمد عبدالعظيم، وهو من تأليف محمد عماد، وإخراج معتز حسام.