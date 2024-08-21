 الإسكندرية: المراكز التكنولوجية تستقبل 615 طلب تصالح حتى الآن - بوابة الشروق
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الإسكندرية: المراكز التكنولوجية تستقبل 615 طلب تصالح حتى الآن

هدى الساعاتي
نشر في: الأربعاء 21 أغسطس 2024 - 12:46 م | آخر تحديث: الأربعاء 21 أغسطس 2024 - 12:46 م

واصلت مراكز التكنولوجيا بأحياء محافظة الإسكندرية استقبال طلبات التصالح على مخالفات المباني، تطبيقا لقانون التصالح الجديد رقم 187 لسنة 2023، وجاء إجمالي الطلبات المقدمة حتى الآن 615 طلبا.

وكانت محافظة الإسكندرية قد أكدت متابعة سير العمل بالمراكز التكنولوجية، واستقبال طلبات المواطنين بالكامل وتوفير كامل الدعم والإمكانيات اللازمة لتسريع معدلات الأداء في هذا الملف الحيوي، مع التأكيد على تبسيط الإجراءات للمواطنين لتحقيق الصالح العام، معلنة عن الخطوات والمستندات المطلوبة للتصالح في جميع المراكز التكنولوجية، وذلك لتسهيل العملية على المواطنين، مع استمرار تدريب الموظفين على قانون التصالح ولائحته التنفيذية لتسهيل العملية ومنع أي تلاعب.

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